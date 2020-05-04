Париж, , 08:46 — REGNUM Концерт Боба Синклера, который должен выступить на крыше Триумфальной арки в Париже, отложили по соображениям безопасности, сообщает Le Figaro.

Вечером в понедельник, 4 мая, диджей Боб Синклер должен был дать живой концерт на крыше Триумфальной арки в Париже. Проект, совместно организованный Центром национальных памятников и платформой Cercle Music, должен был транслироваться в прямом эфире на Fun Radio, W9 и в социальных сетях, что позволило бы собрать пожертвования в пользу борьбы с коронавирусом. Однако из-за соображений безопасности концерт был перенесен организаторами на неопределенную дату.

Власти и организаторы опасаются, что у подножия памятника, несмотря на режим изоляции, соберутся зрители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в понедельник, 4 мая, в «большой онлайн-конференции, призывающей к пожертвованиям».

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