Пермь, , 08:45 — REGNUM В Пермском крае до конца 2020 года избавятся от более 300 несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Муниципальные образования уже представили в краевое министерство ЖКХ и благоустройства графики ликвидации «диких» свалок. Работы начнутся в мае.

Кроме того, работу по выявлению нелегальных мусорных полигонов проводят экологи регоператора по обращению с ТКО — ПКГУП «Теплоэнерго». По результатам мониторинга вывезено 2,5 тонны отходов с «диких» свалок.

Чиновники отметили, что пермяки могут информировать о несанкционированных свалках местные администрации или направлять сведения на портал «Управляем вместе».

По официальным данным, в 2019 году на территории региона ликвидировано 660 нелегальных свалок, вывезено более 52 тыс. тонн мусора.