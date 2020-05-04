Москва, , 08:44 — REGNUM Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, чем жители России занимаются во время самоизоляции.

Так, каждый пятый отметил, что во время самоизоляции у него появилось новое увлечение, еще 31% опрошенных в качестве нового хобби отметили вариант «Просмотр фильмов и сериалов».

Больше читать стали 20%, изучать новые профессии — 18%, 14% начали заниматься спортом, еще 12% — играми, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство граждан России (81%), несмотря на режим самоизоляции по коронавирусу, чувствуют себя счастливыми, как и полгода назад. 34% из них особенно счастливы.

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