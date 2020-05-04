Атырау, Казахстан, 4 мая 2020, 08:41 — REGNUM В Атырауской области Казахстана коронавирусом заразился замглавы департамента полиции Берик Амангельды, сообщает 3 мая издание «Ак Жайык».
Сотрудник полиции находился в командировке на месторождении Тенгиз. После возвращения в Атырау Амангельды сдал тест на коронавирус — результат оказался положительным.
Напомним, 25 апреля трое полицейских в Атырау заразились коронавирусом. Инфекцию также обнаружили у подозреваемого, которого правоохранители доставили в следственный изолятор.
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