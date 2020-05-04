Якутск, , 08:36 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 16 заражённых коронавирусом, 12 — в вахтовом посёлке дорожников в Сунтарском районе, который находится на карантине с 23 апреля, один — в Мегино-Кангаласском районе.

Три пациента 3 мая были выписаны после полного выздоровления: один в Якутске и два в Алдане. За весь период излечились 40 человек, четыре — скончались.

Всего в республике на 4 мая зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки сделано 2560 тестов на коронавирус, в обсерваторах — 626 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой, которая три дня работала в Якутии, текущая эпидемиологическая ситуация в республике требует внимания. Около трети рабочих Чаяндинского месторождения предварительно имеют заражение коронавирусом.