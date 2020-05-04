Абдулино, Оренбургская область, , 08:30 — REGNUM С города Абдулино Оренбургской области 3 мая снят карантин по коронавирусу. В целом ситуация остаётся относительно стабильной и находится под контролем. Такая информация опубликована на официальной странице муниципального образования в соцсети.

Что касается пригородных поездов и поездов дальнего следования, то в ответственных ведомствах решаются все организационные вопросы, связанные со снятием карантина в муниципалитете. По мере их решения железнодорожное сообщение должно быть возобновлено в прежнем режиме, в том числе и продажа билетов.

Врио главы Абдулинского городского округа Александр Архирейский подчеркнул, что после снятия карантина в городе населению не следует расслабляться. Необходимо соблюдать режиме самоизоляции. В Абдулино введен строгий масочный режим.

Согласно данным карты распространения COVID-19, на утро 4 мая в Абдулино зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, вечером 19 апреля в городе ввели карантин. Причиной такой меры стали три зараженные сотрудницы дома отдыха для железнодорожников. Женщины в силу специфики своей работы не соблюдали режим самоизоляции, имели большой круг контактов — все это повлияло на решение власти о карантине.

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