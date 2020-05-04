Москва, , 08:30 — REGNUM Первыми будут стремиться открыть свои границы для туристов Греция, Италия и Турция, которые зависят от пляжного туризма, сообщил 4 мая политолог Дмитрий Абзалов в комментарии агентству «Прайм».

По его словам, допуск туристов в эти и другие страны будет разрешён в зависимости от успехов в борьбе с коронавирусом, и раньше середины лета ждать открытия массовых туристических направлений не стоит.

«Частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного», — спрогнозировал эксперт.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об отмене ограничений на выход граждан из дома с 4 мая. Сегодня власти этой страны рассматривают возможность открытия границ для туристов к июлю 2020 года.

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