Москва, , 08:30 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы, где на текущей неделе будут наблюдаться «очаги теплой погоды».

По его словам, наиболее заметный очаг — это Европейская Россия, Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Вместе с тем в Новосибирской и Томской областях, а также на юге Красноярского края ожидается температура выше нормы на 6−8 °С.

С шестого мая, добавил Вильфанд, очаг «очень теплой погоды перемещается на Урал и в Западную Сибирь», передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая температура воздуха в столице России ожидается в диапазоне от +19 °C до +21 °C. По данным метеорологов, в Москве ожидается облачная погода. Вероятно выпадение осадков в виде дождя с грозой. Атмосферное давление повысится до 747 мм рт. ст. Направление ветра юго-восточное, скорость ветра до 10 м/с.

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