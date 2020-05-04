Веллингтон, , 08:25 — REGNUM Медицинские службы Новой Зеландии не выявили на территории страны ни одного нового случая инфицирования коронавирусом. Об этом 4 мая рассказал генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд, его выступление транслировал новозеландский минздрав на одном из каналов популярного видеохостинга YouTube.

«Ясно, что сегодня мы видим весьма обнадеживающие цифры», — заявил медик, подчеркнув при этом, что это только данные одного дня.

Также он рассказал, что общее число вероятных и подтверждённых случаев инфицирования в стране осталось неизменным и составляет 1 487 человек.

Кроме этого, Блумфилд указал, что за последние сутки никто не умер от нового заболевания и это число также все ещё составляет 20 человек при 1 276 вылечившихся от нового коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в конце апреля на территории Новой Зеландии были смягчены ограничительные меры, связанные с пандемией нового коронавируса.