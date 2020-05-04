Уфа, , 08:27 — REGNUM Защитные маски раздадут жителям нескольких городов в Башкирии. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 мая в республике началась республиканская акция #МаскаВПомощь. До 13:00 часов 4 мая волонтеры раздадут жителям шести городов Башкирии 50 тысяч этих средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что в города Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз и Кумертау уже поступили по три тысячи масок. В Уфе также раздавали маски в рамках реализации этой акции.

Сообщается, что с 4 по 9 мая жители республики смогут получить от добровольцев и георгиевские ленточки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 4 мая в республике вводится масочный режим.

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