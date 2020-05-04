Санкт-Петербург, , 08:21 — REGNUM Вынужденные противокоронавирусные мероприятия продолжаются, а порядком насидевшиеся дома российские граждане и их дети ограничены в возможности посещения спортивных залов, площадок, бассейнов. Но преподаватели Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) считают решаемой и эту проблему. С 27 марта 2020 года педагоги реализуют проект «Университет Лесгафта — школьникам и родителям: методические рекомендации для самостоятельных занятий физическими упражнениями», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В период самоизоляции наиболее доступно решение педагогических задач, связанных с развитием физических способностей Цитата из видео на youtube

Физические упражнения в домашних условиях Цитата из видео на youtube

На официальной странице проекта, в частности, сказано, что в связи с необходимостью противодействия новой коронавирусной инфекции перед физкультурным профессиональным сообществом поставлены задачи государственного значения. В их числе — организация занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Это могут быть и самостоятельные занятия, и урочные формы.

«В качестве средств развития различных физических способностей не обязательно применять большое количество физических упражнений. Исходя из научных знаний о сущности физических способностей, можно воздействовать на разные физические способности одним и тем же физическим упражнением, варьируя режим нагрузки и отдыха, то есть использовать разные методы развития физических способностей.

Например, приседания в режиме переменного метода способствуют развитию скоростной выносливости, а в режиме повторного метода — развитию способности к выполнению движений в максимальном темпе», — отмечают авторы проекта.

Комплекс танцевальных упражнений под музыку (Самба) Цитата из видео на youtube

Всего в открытом доступе находятся сейчас 24 различных комплекса упражнений. Методические материалы по категориям: младшие школьники, средние школьники, старшие школьники.

«Это наша поддержка и помощь всем в непростое время самоизоляции. Сейчас, в период майских праздников с 1 по 11 мая, очень важно оставаться дома — и детям, и взрослым!» — отмечает профессор кафедры теории и методики физической культуры Университета физического культуры им. Лесгафта Ольга Двейрина.

Комплекс упражнений для развития силы мышц живота Цитата из видео на youtube

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России решено продлить нерабочие дни по 11 мая включительно. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях».