Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 08:21 — REGNUM Вынужденные противокоронавирусные мероприятия продолжаются, а порядком насидевшиеся дома российские граждане и их дети ограничены в возможности посещения спортивных залов, площадок, бассейнов. Но преподаватели Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) считают решаемой и эту проблему. С 27 марта 2020 года педагоги реализуют проект «Университет Лесгафта — школьникам и родителям: методические рекомендации для самостоятельных занятий физическими упражнениями», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В период самоизоляции наиболее доступно решение педагогических задач, связанных с развитием физических способностей
В период самоизоляции наиболее доступно решение педагогических задач, связанных с развитием физических способностей
Цитата из видео на youtube
Физические упражнения в домашних условиях
Физические упражнения в домашних условиях
Цитата из видео на youtube

На официальной странице проекта, в частности, сказано, что в связи с необходимостью противодействия новой коронавирусной инфекции перед физкультурным профессиональным сообществом поставлены задачи государственного значения. В их числе — организация занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Это могут быть и самостоятельные занятия, и урочные формы.

«В качестве средств развития различных физических способностей не обязательно применять большое количество физических упражнений. Исходя из научных знаний о сущности физических способностей, можно воздействовать на разные физические способности одним и тем же физическим упражнением, варьируя режим нагрузки и отдыха, то есть использовать разные методы развития физических способностей.

Например, приседания в режиме переменного метода способствуют развитию скоростной выносливости, а в режиме повторного метода — развитию способности к выполнению движений в максимальном темпе», — отмечают авторы проекта.

Комплекс танцевальных упражнений под музыку (Самба)
Комплекс танцевальных упражнений под музыку (Самба)
Цитата из видео на youtube

Всего в открытом доступе находятся сейчас 24 различных комплекса упражнений. Методические материалы по категориям: младшие школьники, средние школьники, старшие школьники.

«Это наша поддержка и помощь всем в непростое время самоизоляции. Сейчас, в период майских праздников с 1 по 11 мая, очень важно оставаться дома — и детям, и взрослым!» — отмечает профессор кафедры теории и методики физической культуры Университета физического культуры им. Лесгафта Ольга Двейрина.

Комплекс упражнений для развития силы мышц живота
Комплекс упражнений для развития силы мышц живота
Цитата из видео на youtube

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России решено продлить нерабочие дни по 11 мая включительно. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях».