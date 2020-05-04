Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM На Камчатке по состоянию на 4 мая 2020 года выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений с начала наблюдений достигло 339, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Из 28 новых зараженных — 5 жители Петропавловска-Камчатского, остальные представители строительной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2020 года в регионах Дальнего Востока выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом.

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