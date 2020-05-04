Москва, , 08:18 — REGNUM События в Одессе 2 мая 2014 года — демонстрация наивысшей мерзости современной бандеровской власти на Украине, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что в Одессе в мае 2014 года произошла демонстрация бандеровскими нацистами главной технологии, применяемой бандеровцами еще с Великой Отечественной войны и господствует в постмайданной Украине, которая заключается в том, чтобы подавить любое инакомыслие ужасом.

«Бандеровская мерзость, которую мы не обнажали в Советский период, боясь задеть Украину, как раз и заключалась в том, чтобы сдирать кожу с детей, заколачивать в живых детей гвозди, ужасом подавлять. И вот этим ужасом решили подавить силы здоровые на Украине, а в ответ получили то, что получил — Донбасс и все прочее, потому что что-то проснулось», — заявил Кургинян.

По его словам, бандеровская пакость, осуществлённая в Доме Профсоюзов в Одессе сильнее всего привела к распаду Украины и никто бы сильнее не смог дестабилизировать Украину, чем бандеровские каратели, которые с 2014 года оседали процессы на Украине.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов Одессы бандеровские нацисты хладнокровно сожгли заживо несколько десятков активистов движения «Антимайдан» и тех, кто выступал против нацистского госпереворота в стране, после чего устроили кампанию по глумлению над погибшими в интернете.