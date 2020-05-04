Москва, 4 мая 2020, 08:18 — REGNUM События в Одессе 2 мая 2014 года — демонстрация наивысшей мерзости современной бандеровской власти на Украине, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что в Одессе в мае 2014 года произошла демонстрация бандеровскими нацистами главной технологии, применяемой бандеровцами еще с Великой Отечественной войны и господствует в постмайданной Украине, которая заключается в том, чтобы подавить любое инакомыслие ужасом.
По его словам, бандеровская пакость, осуществлённая в Доме Профсоюзов в Одессе сильнее всего привела к распаду Украины и никто бы сильнее не смог дестабилизировать Украину, чем бандеровские каратели, которые с 2014 года оседали процессы на Украине.
Напомним, что 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов Одессы бандеровские нацисты хладнокровно сожгли заживо несколько десятков активистов движения «Антимайдан» и тех, кто выступал против нацистского госпереворота в стране, после чего устроили кампанию по глумлению над погибшими в интернете.