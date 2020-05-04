Пекин, , 08:14 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Китая выявлено три новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом 4 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Кроме этого, уточняется, что все три случая нового заражения завезены в страну: два в Шанхай и один — в провинцию Шаньдун.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране 53 пациента выздоровело от COVID-2019 и не было зафиксировано ни одного летального исхода.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 880 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 481 человек (33 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 766 человек выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка министерства внутренней безопасности США обвинила Китай в том, что он намеренно скрывал данные о масштабах и вирулентности нового коронавируса для создания запасов в стране медикаментов и медоборудования.