Туркестан, Казахстан, , 08:09 — REGNUM Правительственную комиссию по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов в Туркестанской области создал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщили 4 мая в пресс-службе правительства республики.

Члены комиссии оценят ущерб от наводнения, вызванного прорывом дамбы в Узбекистане, организуют восстановление инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья, а также помогут пострадавшим гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана разрушился участок дамбы Сардобинского водохранилища. Затопило несколько населенных пунктов. Власти республики эвакуировали более 70 тыс. человек в безопасные районы.

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