Веллингтон, , 08:00 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала жителей страны продолжать соблюдать правила карантина, несмотря на ослабление режима чрезвычайной ситуации в стране, сообщает Reuters.

По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране уже взята под контроль, однако жителям все же необходимо соблюдать нормы социального дистанцирования и санитарные правила, чтобы снизить риск возникновения новых очагов коронавирусной инфекции. Также Ардерн добавила, что готовится к встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, на которой будет обсуждаться вопрос перемещения граждан двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая минздрав Новой Зеландии объявил, что за прошедшие сутки в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. Также ни один пациент за 3 мая в Новой Зеландии не скончался от осложнений COVID-19.

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