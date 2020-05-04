Мехико, 4 мая 2020, 07:59 — REGNUM Работы по развертыванию временного госпиталя на базе автодрома в столице Мексики, на котором проходят соревнования Гран-при «Формулы-1», начал Мексиканский институт социального обеспечения IMSS, 3 мая сообщается на сайте организации.
Госпиталь оснастят 218 койками для пациентов с симптомами заболевания COVID-19. Из них 26 мест оборудуют аппаратами интенсивной терапии.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике составило 23 471.
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