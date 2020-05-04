Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Ульяновской области за неделю не выявлены новые случаи вспышки заражения в учреждениях здравоохранения. В Карсунском районе, который остаётся одним из очагов заражения, вышли на работу 120 медицинских работников, которые находились в режиме самоизоляции, в том числе 20 переболели COVID-2019. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 3 мая в своём вечернем видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Подводя итоги недели, глава региона проинформировал, что не было «зафиксировано ни одного нового случая групповой заболеваемости в учреждениях здравоохранения», при этом в больницах, которые «загорелись» раньше, ситуация сегодня выправляется». Сергей Морозов уверен, что принятые ранее «жёсткие меры» по обсервации учреждений здравоохранения были верными и позволили сдержать распространение коронавирусной инфекции.

«120 медицинских работников вернулось уже в ряды Карсунской районной больницы», — сообщил Сергей Морозов, подчёркивая, что 20 из них переболели COVID-2019.

Ранее на обсервацию были закрыты Старокулаткинская районная больница, терапевтическое отделение Старомайнской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое заражение коронавирусом произошло в Карсунском районе, где медицинские работники ЦРБ были отправлены на карантин после обнаружения инфицирования медицинской сестры. 24 апреля на работу вышли первые 60 работников.

22 апреля на двухнедельный карантин закрылась Старокулаткинская районная больница, где у четырех медработников подтвердилось инфицирование коронавирусом — на карантин ушли 120 человек из группы контактных лиц.

Напомним, на утро 3 мая в Ульяновской области официально выявлено 499 случаев заражения коронавирусом. Ожидается подтверждение результатов ещё у 29 жителей, у которых первично выявлено заражение SARS-CoV-2.