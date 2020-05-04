Нью-Дели, , 07:42 — REGNUM Число случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии за сутки увеличилось более чем на 2553 и достигло 42 533, сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Из них 10 632 выздоровели. Также за сутки в стране от заболевания COVID-19 скончались 1373 пациента — рост на 72 летальных исхода за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая индийские власти решили продлить до 17 мая запрет на внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

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