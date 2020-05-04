Санкт-Петербург, , 07:41 — REGNUM Вывозной рейс, доставивший граждан России с острова Бали, прибыл в ночь 4 мая в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Пулково». Далее самолёт проследует в Москву.

Перелёт выполнила авиакомпания «Россия». В Пулково всех прибывших встретили сотрудники Роспотребнадзора и администрации города. Они осмотрели граждан и выдали уведомления о необходимости пройти 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что этим рейсом в Россию прилетят 382 пассажира. Всего, по информации администрации Санкт-Петербурга, через «Пулково» в апреле вернулись порядка 1 тыс. российских граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: С острова Бали в Россию вылетел авиарейс с 382 гражданами РФ

Читайте развитие сюжета: Поток иностранных туристов в Индонезию резко сократился