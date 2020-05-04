Москва, , 07:41 — REGNUM Вынужденно нерабочие дни с 6 по 8 мая будут оплачены работодателями так же, как и нерабочие дни в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Роструда.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в связи с ростом числа зараженных COVID-19 в стране президент России Владимир Путин обнародовал решение о включении в нерабочие дни межпраздничного периода 6, 7 и 8 мая, в результате чего граждане будут находиться дома в режиме самоизоляции до 11 мая.