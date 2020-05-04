Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Не менее 100 тысяч жителей Соединенных Штатов могут умереть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Мы можем потерять от 75−80 до 100 тысяч человек. Это ужасно», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 мая в США общее количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 1,1 млн человек. От осложнений COVID-19 на территории Соединенных Штатов скончались более 66 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти штата Нью-Йорк сообщили о смерти от COVID-19 ещё 280 человек