Берлин, , 07:24 — REGNUM Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии увеличилось на 679 за последние сутки и составило 163 175, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Также за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 43 пациента. Общее количество летальных исходов при данном заболевании достигло 6692. Кроме того, 132,7 тысячи человек удалось излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Берлине часть учреждений культуры, в число которых вошли музеи, выставочные залы, мемориальные комплексы возобновили свою работу после снятия ограничений.

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