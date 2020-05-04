Ульяновск, , 07:13 — REGNUM В Ульяновской области число заражённых новой коронавирусной инфекцией предварительно достигло 528, в том числе у 226 пациентов переносят болезнь COVID-19 без симптомов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 3 мая в своём вечернем видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что за сутки предварительно выявлено инфицирование SARS-CoV-2 у 29 человек — с учётом новых случаев общее число заражённых в Ульяновской области достигло 528.

Сергей Морозов проинформировал, что у 226 заразившихся (или 42,8% от общего числа выявленных) болезнь COVID-19 протекает без симптомов.

По словам губернатора, COVID-19 «в легкой форме» переносят 224 жителя, у 72 пациентов она протекает в средней степени тяжести, «тяжело болеют шесть человек».

По данным оперативного штаба России на 3 мая, за последние сутки в стране подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 5 345 (50,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 мая в Ульяновской области официально выявлено 499 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 38. Ожидается подтверждение результатов ещё у 29 жителей, у которых первично выявлено заражение SARS-CoV-2.