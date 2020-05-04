Уфа, , 07:11 — REGNUM Власти Башкирии организовали вывоз жителей республики, работавших на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, сообщил 3 мая журналистам замглавы администрации Башкирии Ринат Баширов.

«По утвержденному графику, в ближайшие три дня будет организован приём 1 тыс. наших жителей. Мы предполагаем, что в течение недели всех 1800 вахтовиков мы вывезем», — сказал он.

Доставка рабочих в Башкирию организована в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на месторождении. 17 апреля на объектах Чаянды был объявлен карантин, на место доставлен мобильный госпиталь МЧС России с группой медиков для оказания населению медпомощи.

Сегодня на месторождении работают 45 медработников, включая десять врачей из медучреждений Якутии.

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