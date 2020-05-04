Горно-Алтайск, , 07:02 — REGNUM На территории Республики Алтай 4 и 5 мая прогнозируют ухудшение погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, ветер местами усилится до 25−30 метров в секунду, возможны сильный дождь и снег.

В связи с этим есть угроза падения слабо закрепленных конструкций и деревьев, обрывов линий электропередачи, аварий на электроподстанциях, а также возникновения крупных пожаров.

Спасатели призвали местных жителей соблюдать меры безопасности, не разводить костры и не сжигать мусор. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от дальних поездок.

Напомним, дожди, грозы и усиления ветра ожидаются и в Новосибирской области. При этом местами по юго-востоку региона сохранится высокая пожароопасность 4-го класса горимости.

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