Токио, , 07:02 — REGNUM Эксперты в сфере вирусологии поддержали план правительства Японии продлить действие режима чрезвычайной ситуации в стране до 31 мая, заявил глава министерства по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура по итогам заседания, передает телеканал NHK.

«Консультативный комитет поддержал план продлить режим ЧС на всей территории страны до 31 мая», — заявил он.

При этом отмечается, что правительство Японии пока не намерено расширять список из 13 префектур страны, где действует режим ЧС. Предполагается, что власти регионов будут решать вопрос о введении или снятии карантинных ограничений самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 мая общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии достигло 15 791, включая экипаж и пассажиров лайнера Diamond Princess. Только за последние сутки в стране выявили 201 новый случай заражения.

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