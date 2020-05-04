Сургут, Югра, , 06:49 — REGNUM Сургутские «Барсы» (ХМАО) в 2020 году поднимут «Бессмертный полк» в небо. Акция лётчиц Югры пройдёт с 8 по 10 мая, сообщается на странице «Пилотажная группа Барсы | Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/surgut_aerobatic_team

«Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса отменили на земле, но не в небе, отмечается в паблике. Истребители, пилотируемые девушками, пронесут на своих бортах портреты героев-участников Великой Отечественной войны.

Поднять портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, может любой житель Югры. Будет составлен коллаж из фотографий, который пролетит на небом городов ХМАО. Портреты необходимо предоставить до 5 мая.

Расписание полётов по местному времени: 8 Мая 15:00 Ханты-Мансийск; 9 Мая 10:00 Ханты-Мансийск и 15:00 Сургут; 10 Мая 12:00 Нижневартовск и 15:00 Мегион.