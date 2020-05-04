Москва, , 06:44 — REGNUM На борт самолета авиакомпании Air China сообщением «Москва — Пекин» можно будет подняться только со справкой об отсутствии заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя посольства КНР в России.

Сообщается, что официальный документ об отсутствии заражения новым коронавирусом должен быть выдан непозднее, чем за 120 часов до вылета.

Сообщается, что сдать тест на наличие/отсутствие нового коронавируса человека можно в одной из шести клиник Москвы и Санкт-Петербурга.