Абакан, , 06:30 — REGNUM Ещё 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 4 мая в республиканском правительстве.

В том числе 13 случаев зафиксировано в Абаканской горбольнице (включая четырёх сотрудников медучреждения), один — в республиканской больнице, ещё один — в Белоярской больнице. Один случай — «завозной» из Москвы, заражённый прибыл с вахты. Три человека поступили с признаками респираторной инфекции. Остальные 11 случаев — семейные контакты.

Всего к 3 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом, в том числе у 32 детей. Число выздоровевших выросло до 25.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались семь пациентов с коронавирусом.

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