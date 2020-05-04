Токио, , 06:23 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии достигло 15 791, передает телеканал NHK.

Сообщается, что среди всех подтвержденных случаев 712 — зараженные с круизного лайнера Diamond Princess. За прошедшие сутки в Японии выявили 201 нового пациента с коронавирусной инфекцией. Среди новых пациентов 91 — жители Токио.

Также с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 549 человек. Полностью излечились от болезни 4632 человека, их выписали из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Японии должно состояться заседание правительства страны с участием экспертов по вирусологии. По некоторым данным, именно по итогам заседания японские власти примут решение, продлевать ли режим чрезвычайной ситуации в стране еще на месяц.

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