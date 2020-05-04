Новосибирск, , 06:22 — REGNUM Военнослужащие соединений и частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Почта Победы».

«В своих письмах военнослужащие написали тёплые слова поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, поблагодарили их за Победу, которая досталась очень трудной ценой, пожелали им здоровья и благополучия, — рассказали в пресс-службе ЦВО. — Большинство военнослужащих писали свои письма семьями, а их дети в поздравлениях нарисовали героям войны трогательные рисунки».

Уточняется, что к акции присоединились более 6 тыс. военнослужащих. Все письма будут отправлены ветеранам Великой Отечественной войны по почте в регионы Сибири.