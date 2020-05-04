Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:11 — REGNUM Жителей Новокузнецка пригласили поучаствовать во всероссийской акции «Окно Победы», украсив своё окно патриотической символикой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Даже оставаясь дома, жители города могут принять участие в массовом праздновании 75-летия Победы, — говорится на сайте городской администрации. — Украшение окон патриотической символикой в ситуации самоизоляции — это особый способ выразить свою благодарность победителям и создать новые семейные традиции».

Чтобы поддержать акцию, нужно разместить на окнах своих домов и квартир детские рисунки о Победе, слова благодарности, символы Победы. Свои фото можно выложить в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

На сайте комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города подготовлены макеты, но приветствуется творческий подход.