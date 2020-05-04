Горно-Алтайск, , 05:51 — REGNUM В Республике Алтай выписаны из больницы первые два пациента, вылечившиеся от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Одной из них стала жительница Онгудайского района, у которой был выявлен первый случай коронавирусной инфекции в регионе.

«Также сегодня выпишут жительницу Горно-Алтайска — медработника детской поликлиники», — отметили в штабе 3 мая, добавив, что проведённые исследования у обеих пациенток показали отрицательный результат.

Читайте также: На Алтае подтвердили 36 случаев заражения коронавирусом