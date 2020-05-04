Брешиа, Италия, , 05:39 — REGNUM Военные из России и Италии совместно продезинфицировали еще два лечебных учреждения в городе Брешиа итальянской области Ломбардия, 4 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что выезды на места работы военнослужащие осуществляют с базы снабжения армейской авиации Италии на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо. Российские специалисты провели дезинфекцию в более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что российские военные помогли итальянским медикам вылечить от COVID-19 уже 67 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.

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