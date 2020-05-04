Кемерово, , 05:38 — REGNUM В Кемеровской области, по прогнозам гидрометцентра, сегодня днём 4 мая, местами по восточным районам ожидаются сильные дожди, по южным районам — грозы, усиление ветра до 23 м/с. Об этом сообщает региональное упралвение ГУ МЧС РФ.

Жителей Кузбасса просят соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погоды.

«При сильном дожде, грозе, по возможности, оставайтесь в помещении. Не оставляйте детей без присмотра, — говорится в сообщении ведомства. — В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности».