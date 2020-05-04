Бостон, США, , 05:37 — REGNUM Для блокирования распространения вируса SARS-CoV-2 может понадобиться длительное социальное дистанцирование вплоть до 2022 года. Исследование сотрудников кафедры иммунологии и инфекционных болезней Стивена Кисслера и кафедры эпидемиологии Кристины Тедиянто Гарвардской школы общественного здравоохранения под заголовком «Проектирование динамики передачи SARS-CoV-2 через постпандемический период» публикует журнал Science.

Для прогноза распространения новой коронавирусной инфекции брались данные о эпидемиях SARS-CoV-1, MERS и двух других коронавирусов человека HCoV-OC43 и HCoV-HKU1.

Сообщается, что вирусы SARS-CoV-1 и MERS имеют высокие показатели летальности: 9 и 36% соответсвенно. Однако их способность к распространению ограничена. В свою очередь инфекции, вызванные заражением HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 могут протекать бессимптомно, однако иммунитет к ним может заметно ослабевать в течение года. С распространением последних двух связаны сезонные вспышки в зимнее время в умеренных широтах.

По предположениям ученых, дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции будет зависеть от скорости распространения вируса, быстроте приобретения и стойкости иммунитета и формацевтического вмешательства. На фоне крайне скудных имеющихся данных по второму и третьему показателю останавливать повторные волны COVID-19 представляется возможным за счет длительного социального дистанцирования. Которое, возможно, придется соблюдать до 2022 года.