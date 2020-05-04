Якутск, , 05:45 — REGNUM Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова три дня работала в Якутии, по итогам поездки она рассказала о ситуации в республике, связанной с эпидемией коронавируса на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По словам Малинниковой, текущая эпидемиологическая ситуация в Якутии требует внимания.

Внештатный инфекционист, в числе прочего, 1 мая побывала в вахтовом посёлке Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе. Она посмотрела ход работ по обустройству мобильного госпиталя для вахтовиков.

На тот момент двоих заражённых эвакуировали в больницу Якутска, в инфекционные отделения госпитализированы более 60 человек.

«Ранее часть работников из посёлка для лечения направили в Ямало-Ненецкий автономный округ и в Омскую область. Из 50 человек, доставленных в Омск, большинство — жители области. Также среди них — жители других регионов», — пояснили в Минздраве.

Сегодня на месторождении работают 45 медработников, включая 10 врачей из медучреждений Якутии.

«Тестирование на коронавирус прошли около 10 тысяч человек, работающих на месторождении. У около трети из них предварительно положительный результат. В то же время у них нет симптомов. В вахтовом посёлке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», — сказала Елена Малинникова.

По её заключению, медики Якутии показывают пример профессионализма и самоотверженности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая зампредседателя оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина написала в своём аккаунте в Telegram о том, что коронавирус выявлен у трети работников Чаяндинского месторождения, но практически сразу его и удалила, чем вызвала волну обсуждений в соцсетях.