Сеул, , 05:25 — REGNUM 10 801 случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Южной Корее после подтверждения положительных результатов тестов еще у восьми пациентов, 4 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Кроме того, за последние 24 часа в республике скончались двое больных с COVID-19. Общее количество летальных исходов при данном заболевании достигло 252, а число выздоровевших увеличилось до 9217. С начала эпидемии Южной Кореей проведено свыше 614 тысяч анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая власти Южной Кореи рассказали о причинах второй возможной волны коронавируса в стране.

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