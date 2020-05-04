Магадан, Магаданская область, , 05:18 — REGNUM Власти Магаданской области разработали модель онлайн-лагерей для отдыха детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Министерство просвещения РФ одобрило инициативу.

В связи с эпидемией коронавируса Роспотребнадзор РФ не рекомендовал открывать загородные детские лагеря до 1 июля. В этой связи губернатор Колымы Сергей Носов поручил разработать модель онлайн-лагерей для детей.

«Уникальная платформа разрабатывается специально для Магаданской области. Организуя подобные онлайн-площадки, мы решаем сразу несколько задач. Дети будут организованы, а не предоставлены сами себе, они будут получать необходимые витамины. С понедельника по пятницу для ребят организуют интересные и познавательные занятия, включающие линейку, зарядку, мастер-классы и отрядное дело. Учреждения культуры прорабатывают план виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов и встреч с интересными людьми Магаданской области. Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС проведут занятия по безопасности, департамент спорта готовит план тренировок под руководством известных спортсменов Колымы», — рассказала министр образования Магаданской области Анжела Шурхно.

Онлайн-лагеря будут работать на базе школ по типу площадки с дневным пребыванием детей. Планируется открыть 69 лагерей, 43 лагеря уже подали заявления на включение в федеральный реестр летних оздоровительных центров.

В онлайн-лагерь будут зачислять детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно без прохождения медицинских осмотров, механизм оформления детей в настоящий момент разрабатывается.

Такие лагеря будут бесплатными. Раз в неделю каждый ребёнок, зачисленный на площадку, вне зависимости от категории семьи, будет получать витаминный ланч-бокс, в который войдут свежие овощи и фрукты, сыр, орехи, мюсли, соки, молоко и сладости на общую сумму 1750 рублей. Доставлять пайки будут волонтёры, а если режим изоляции будет смягчён, то родители смогут забирать ланч-боксы в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил организацию детского отдыха для московских школьников до 31 июля.