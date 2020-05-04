Веллингтон, , 05:12 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 не выявлены за последние сутки в Новой Зеландии и их число по-прежнему составляет 1 487, заявил генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд в ходе своего выступления, которое транслировалось на видеохостинге YouTube.

Чиновник также отметил, что и количество летальных исходов от COVID-19 за сутки не увеличилось. Днем ранее данный показатель равнялся 20. Еще 1276 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в стране удалось полностью остановить распространение коронавирусной инфекции.

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