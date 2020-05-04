Гонконг, Китай, , 05:02 — REGNUM Власти Китая поделились свежими данными заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено всего 1039 заболевших COVID-19 за все время эпидемии, включая четверых погибших. Больницы покинули 879 пациентов по выздоровлению.

В САР Макао зафиксировано 45 заболевших, из которых 39 покинули госпитали. На Тайване общее число заболевших за все время эпидемии достигло 436 человек, из которых шесть скончались. Больницы покинули 332 человека.

Отметим, что общее число заболевших опасной инфекцией на материковой части Китая достигло 82 880 человек, из которых 77 766 человек уже выписаны домой. Скончалось от инфекции 4633 человека за все время эпидемии.