Харбин, Китай, , 04:57 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян ан северо-востоке Китая не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Всего в регионе подтверждено 558 внутренних случаев заболеваний опасной инфекцией, а также 386 «импортных» случаев, выявленных у приезжих из-за рубежа. На текущий момент 484 внутренних пациента и 173 «импортных» пациента уже покинули госпитали региона по выздоровлению.

Всего 19 822 тесных контакта госпитализированных отслеживается медиками Хэйлунцзяна. Из них 2213 человек находятся под медицинским наблюдением. Общее число бессимптомных случаев заражения в провинции достигло 28.