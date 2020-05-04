Ухань, Китай, , 04:51 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19 уже 30 дней подряд, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Ни одного заболевшего опасной инфекцией не было выявлено в регионе с 4 апреля, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя. При этом в районах провинции за пределами ее столицы города Уханя не выявлено вновь заболевших уже 60 дней подряд.

Напомним, что провинция Хубэй ранее являлась эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. До сих пор она остается самым пострадавших от эпидемии регионом Китая. Лишь со 2 мая в регионе был снят высший уровень эпидемиологической угрозы.

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