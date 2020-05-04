Владивосток, , 04:49 — REGNUM Во Владивостоке два медучреждения закрыли на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у двух сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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В отделении гематологии Краевой клинической больницы №2 обнаружен коронавируса у медицинской сестры и девяти пациентов.

Врачи и остальной медперсонал стационара переведены на режим самоизоляции. При этом руководство больницы отметило, что пациенты продолжают получать специфическую терапию.

В дальнейшем плановых больных будут направлять в краевой онкодиспансер.

3 мая закрыли на карантин и родильный дом № 4 во Владивостоке. Коронавирус также выявили у медсестры роддома. Теперь рожениц принимают в краевом родильном доме при краевой клинической больнице №1 и в Перинатальном центре.

Те, кто уже был госпитализирован в роддоме № 4, там и останутся. У всех взяли тест на коронавирус.

«Те результаты большинства женщин, которые уже получены, — отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты», — сказала главный акушер-гинеколог минздрава Приморья Евгения Шутка.

По словами специалистов, в обоих случаях у медработников заболевание протекало в лёгкой форме, распознать его на начальном этапе было невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 мая в Приморье выявлено 53 новых случая заражения коронавируса, всего инфицированных — 547.