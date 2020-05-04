Канберра, , 04:37 — REGNUM Резкий рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа связан с выявленным очагом инфекции на мясокомбинате в австралийском штате Виктория, заявил глава региона Дениэл Эндрюс на пресс-конференции.

По его словам, из 22 выявленных в Австралии за сутки пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2 19 являются работниками мясокомбината. Главный санитарный врач штата Виктория подчеркнул, что очаг заболевания не несет угрозы для здоровья жителей региона.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в австралийском штате Виктория достигло 1406.