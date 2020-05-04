Владивосток, 4 мая 2020, 04:37 — REGNUM Тёплая погода и Первомай аукнулись в Приморье — здесь на утро 4 мая выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Общее число инфицированных коронавирусом в регионе составляет 547 человек. Основной путь заражения — семейно-бытовой. Преимущественно заболевшие — женщины.
Лидируют по числу заражённых Владивосток, Находка, Артём, Михайловский район, Дальнереченск, Лесозаводск и Партизанск.
На 4 мая — 66 излечившихся, четыре смерти.
В Приморье введён обязательный масочный режим, административные комиссии ежедневно выходят в рейды — регистрируют нарушителей, составляют протоколы.
Как сообщало ИА REGNUM, в России на 3 мая сделано более 4,1 млн тестов на коронавирус. Заражённых выявлено более 10,6 тыс. человек за сутки.