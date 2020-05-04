Москва, , 04:21 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, будет достигнут в ближайшие две недели, заявил 3 мая заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости», — спрогнозировал эксперт.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико сообщал, что эпидемию, вызванную распространением коронавируса, можно будет считать остановленной лишь тогда, «когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента».

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