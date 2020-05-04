Пекин, , 04:20 — REGNUM Больницы Китая за прошедшие сутки покинули 53 переболевших COVID-19 пациента, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 766 пациентов, переболевших COVID-19, покинули госпитали страны по выздоровлению. Общее число заболевших за все время эпидемии в Китае достигло 82 880 человек. Число погибших составило 4633 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китая не было выявлено ни одного нового внутреннего случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, однако подтверждено три «импортных» случая заболевания.

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