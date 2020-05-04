Мехико, , 04:17 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось на 1383 и составило 23 471, сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 3 мая на пресс-конференции.

Всего в стране провели 95 839 исследований на коронавирус.

Также, по словам чиновника, за истекшие 24 часа в Мексике от COVID-19 скончалось 93 человека. Общее количество летальных исходов данного заболевания достигло 2154.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля из-за ситуации с коронавирусом в Мексике объявили о досрочном завершении национального футбольного первенства.

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